Полиция показала первые кадры с места удара по многоэтажке в Одессе

Ночью 28 июня Россия нанесла удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. Полиция обнародовала первые кадры с места трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня ночью Россия ударила по 21-этажному жилому дому. Мы немедленно прибыли на место прилета. К сожалению, есть погибшие и раненые", - пояснили правоохранители.

По словам полиции, они вместе со всеми службами помогали эвакуировать жителей дома, а также оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, пока на место прибывали медики.

"Обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта - карет скорой, спасателей. Контролировали ситуацию и заботились о безопасности граждан в зоне поражения", - отметили правоохранители.

Полиция также выразила благодарность спасателям, медикам и "всем, кто этой ночью стоял на страже жизни".