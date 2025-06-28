Полиция показала первые кадры с места удара по многоэтажке в Одессе
Ночью 28 июня Россия нанесла удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. Полиция обнародовала первые кадры с места трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
"Сегодня ночью Россия ударила по 21-этажному жилому дому. Мы немедленно прибыли на место прилета. К сожалению, есть погибшие и раненые", - пояснили правоохранители.
По словам полиции, они вместе со всеми службами помогали эвакуировать жителей дома, а также оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, пока на место прибывали медики.
"Обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта - карет скорой, спасателей. Контролировали ситуацию и заботились о безопасности граждан в зоне поражения", - отметили правоохранители.
Полиция также выразила благодарность спасателям, медикам и "всем, кто этой ночью стоял на страже жизни".
Обстрел Одессы
Напомним, что в ночь на 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу
Известно, что "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибли люди, а также нескольких госпитализировали.
Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, заметим, что в Воздушных Силах рассказали об особенности ночной вражеской атаки на Украину.
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