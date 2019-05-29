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Поліція підтвердила загибель гірників на шахті "Лісова" і відкрила справу

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 11:33
Поліція підтвердила загибель гірників на шахті "Лісова" і відкрила справу
Фото: шахта "Лісова" (wikimapia.org)

Інцидент на шахті кваліфікували як порушення правил безпеки

Львівські правоохоронці підтверджують загибель двох гірників під час обвалу на шахті "Лісова", а також завели кримінальну справу. Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що близько 04:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

"Особи загиблих встановлено - ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 по 1997 років народження. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини трагедії, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, в березні у Сокальському районі стався обвал на шахті "Надія", в результаті інциденту загинув гірник з Червонограда.

До цього в грудні 2018 року повідомлялося про обвал з летальним випадком на шахті в Торецьку Донецької області.

 

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