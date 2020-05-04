Поліція підозрює в.о. керівника Національного інституту раку в шахрайстві

Зокрема, зазначається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2019 року потерпілий Ячменьов Євген В'ячеславович, в якості оплати лікарського засобу, який повинен був придбати Яцина Олександр Іванович, перевів на карту останнього грошові кошти в сумі 400 000 грн, однак ліки не отримав, а Яцина О.І. шахрайським шляхом заволодів зазначеними грошовими коштами.

"На підставі викладеного, просимо надати завірену належним чином копію наказу на призначення на посаду виконуючого обов'язки керівника Національного інституту раку громадянина Яцини Олександра Івановича, а також характеристику останнього", - йдеться в листі поліції на Департамент кадрової політики МОЗ.

В коментарі "Обозревателю" Євген Ячменьов повідомив, що здійснив близько 15 перекладів на особисту картку Яцини на загальну суму 400 тис. грн, за які той пообіцяв придбати препарат для хіміотерапії, якого немає в Україні.

"На численні прохання повідомити, коли буде препарат - кілька місяців він обіцяв, що з дня на день, а потім і зовсім перестав відповідати. Це не просто шахрайство, а бажання заробити на горі людей, родичі яких віддадуть останні, щоб врятувати своїх близьких. Сподіваюся, правоохоронні органи притягнуть його до відповідальності. Такі, як Яцина не повинні займати високі посади в закладах охорони здоров'я", - заявив Ячменьов.

Своєю чергою, у зверненні до Уповноваженого з антикорупційної діяльності НІР Сергія Пономаренка, представники Деснянського слідчого управління просять провести службову перевірку щодо цього інциденту і повідомити про її результати.

Нагадаємо, Олександр Яцина був призначений на посаду в.о. керівника Національного інституту раку 15 квітня 2020 року.

Торік прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно посадових осіб Національного інституту раку, які організували схему власного збагачення коштом онкохворих пацієнтів.

24 квітня заступник керівника Національного інституту раку та голова тендерного комітету Руслан Ткаченко повідомив про прослуховування у своєму кабінеті.