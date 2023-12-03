Полиция не подтвердила факт избиения Дубинского в СИЗО

Отмечается, что в полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток нардепу, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.

Для выяснения обстоятельств следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в СИЗО.

"По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 2 декабря, адвокаты нардепа Александра Дубинского заявили, что парламентарий якобы был избит в Киевском СИЗО, где он находится. По словам самого Дубинского, неизвестные якобы напали на него, после чего вызвана "скорая", констатировавшая многочисленные гематомы и подозрение на перелом ребра.

Адвокаты подали заявление в полицию. По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, в полицию поступило соответствующее заявление.

Дела против Дубинского

В августе 2023 года СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

Позже Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

Суд в Киеве 14 ноября избрал Дубинскому новую меру пресечения, а именно - содержание под стражей на 60 суток без альтернативы залога.