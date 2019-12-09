Поліція відкрила провадження через отруєння дітей в Чернігівській області

У Чернігівській області унаслідок отруєння рослиною помер один підліток та ще двоє потрапили в реанімацію, поліція відкрила провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівської області.

Провадження відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Наразі поліція проводить досудове розслідування обставин нещасного випадку.

Зазначається, що троє хлопців 2005, 2007 і 2010 років народження надійшли до Новгород-Сіверської центральної районної лікарні з одного з сіл району. У всіх трьох було отруєння невідомого походження.

Через кілька годин наймолодший школяр помер. Зважаючи на тяжкий стан підлітків, медики прийняли рішення про термінове переведення пацієнтів до Чернігівської обласної лікарні. Там медперсоналу вдалося стабілізувати стан потерпілих, вони опритомніли, і їх життю вже нічого не загрожує.

Як розповіли підлітки, під час гри на околиці села вони з’їли корінь рослини, схожої на отруйний борщівник, та запили його водою з річки. Після цього усім стало зле й діти були госпіталізовані до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті отруєння чадним газом постраждали чотири людини, серед яких двоє дітей.

РБК-Україна писало, що 28 листопада у Житомирі у загальноосвітній школі №26 один із учнів розпилив газовий аерозольний балончик, в результаті чого щонайменше 13 дітей постраждали.