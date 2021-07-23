Поліція відкрила провадження через масове отруєння дітей у спортивному таборі на Прикарпатті
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють причини і обставини госпіталізації 17 людей. В лікарні перебувають один дорослий та 16 дітей віком 7-13 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Стан хворих середньої важкості, їх доставлено у лікарні Яремча і Надвірної.
Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, що спричинили тяжкі наслідки. За це порушення можна отримати від п’яти до восьми років тюрми.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про масове отруєння у дитячому спортивному таборі в Яблуниці Івано-Франківської області.
В відпочинковому комплексі "Таємниці Карпат" в ході перевірки знайшли 62 порушення.
Зокрема, готель "Таємниці Карпат" не входить до обласної мережі закладів відпочинку та оздоровлення дітей. Крім того, при заїзді від дітей не вимагали медичні довідки.