Поліція відкрила провадження через масове отруєння у Львові

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння у Львові, яке сталося 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, вчора вони отримали повідомлення про те, що до однієї з лікарень з ознаками харчового отруєння звернулися 11 людей. З них дев'ятеро було госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією.

Зазначається, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, тобто порушення санітарних вимог та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

"Усі пацієнти лікарні 23 листопада святкували весілля в одному з львівських ресторанів. Поліцейські встановлюють обставини події, досудове розслідування триває", - додали в поліції.

Крім того, винуватцю загрожує покарання у вигляді штрафу до 100 неоподаткованих мінімумів або арешт терміном до 6 місцям, чи обмеження волі до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові до лікарні з ознаками отруєння звернулися 11 людей, які минулої суботи вживали їжу в місцевому ресторані "Менестрел". Чим саме отруїлися постраждалі не відомо.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області госпіталізували учнів місцевої загальноосвітньої школи. Школярів доставили у лікарню з гострим отруєнням у стані середньої тяжкості. Зараз здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаються в медустанові.