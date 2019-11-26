ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція відкрила провадження через масове отруєння у Львові

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 15:24
Поліція відкрила провадження через масове отруєння у Львові
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Поліція розслідує порушення санітарних правил

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння у Львові, яке сталося 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, вчора вони отримали повідомлення про те, що до однієї з лікарень з ознаками харчового отруєння звернулися 11 людей. З них дев'ятеро було госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією.

Зазначається, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, тобто порушення санітарних вимог та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

"Усі пацієнти лікарні 23 листопада святкували весілля в одному з львівських ресторанів. Поліцейські встановлюють обставини події, досудове розслідування триває", - додали в поліції.

Крім того, винуватцю загрожує покарання у вигляді штрафу до 100 неоподаткованих мінімумів або арешт терміном до 6 місцям, чи обмеження волі до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові до лікарні з ознаками отруєння звернулися 11 людей, які минулої суботи вживали їжу в місцевому ресторані "Менестрел". Чим саме отруїлися постраждалі не відомо.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області госпіталізували учнів місцевої загальноосвітньої школи. Школярів доставили у лікарню з гострим отруєнням у стані середньої тяжкості. Зараз здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаються в медустанові.

У Донецькій області діти отруїлися газом У Києві отруїлися 5 студентів в ресторані при готелі
Новини України Львівуголовное производствоотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся