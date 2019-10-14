Поліція відкрила провадження через ДТП зі швидкою у Києві

Фото: на місці ДТП у Києві (kyiv.npu.gov.ua/)

Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі

За фактом зіткнення легкового автомобіля з каретою швидкою у Києві, в результаті якого 2 людини загинули та одна постраждала, було відкрите кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Правоохоронці попередньо встановили, що зіткнення транспортних засобів відбулося у момент, коли автомобіль швидкої допомоги перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора. У карети швидкої були увімкнені проблискові маячки та звуковий сигнал. В результаті події загинули водій та фельдшер швидкої, ще один фельдер був травмований.

Зазначається, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть декількох людей. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, ввечері неділі, 13 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі карети швидкої та легкового автомобіля Peugeot. Тоді повідомлялося, що в результаті зіткнення транспортних засобів загинули водій та фельдеш швидкої, ще 5 осіб постражадали.

Також РБК-Україна писало, що вранці 14 жовтня у Києві на вулиці Юрія Іллєнка маршрутка скоїла ДТП, в результаті чого постраждала людина. Автобус "Богдан" з'їхав з проїзжої частини та збив електроопору, чим паралізував роботу тролейбусів.