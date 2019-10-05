Поліція відкрила провадження через ДТП зі швидкою у Харкові

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі швидкої у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як повідомили в поліції, за фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження з частиною 1 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, що ввечері 4 жовтня у Харкові сталося зіткнення легкового автомобіля та карети швидкої допомоги. Автомобіль Nissan не пропустив на перехресті швидку, яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. В результаті ДТП постраждали водій, фельдшер та санітарка швидкої.

Також РБК-Україна писало, що у Кам'янці-Подільську сталося зіткнення вантажівки та швидкої. В результаті зіткнення постраждали три людини: водій, фельдшер та лікар швидкої. Водія вантажівки, громадянина Болгарії, затримали правоохоронці.