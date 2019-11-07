Поліція відкрила два провадження через бійку фанатів у Львові

У Львові поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом бійки футбольних фанатів ввечері 6 листопада, під час якої постраждали правоохоронці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, за фактом бійки було відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Порушникам інкримінують хуліганство та насильство щодо поліцейських.

"Санкції статей передбачають покарання - позбавлення волі на строк до п’яти років", - додали в поліції.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада у Львові сталася масова бійка футбольних фанатів, в результаті чого постраждали 2 правоохоронців. Участь в бійці брали близько 100 фанатів з Німеччини, Франції та України. Поліція затримала 12 порушників, з них четверо жителів Львова, інші - іноземці.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі сталася бійка між іноземцями та місцевими жителями. В результаті інциденту дві людини загинули, ще троє були травмовані. Правоохоронці затримали порушників, їх дії були кваліфіковані як умисне вбивство.