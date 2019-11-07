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Поліція відкрила два провадження через бійку фанатів у Львові

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 15:20
Поліція відкрила два провадження через бійку фанатів у Львові
Ілюстративне фото (slyxi.com)

Порушникам загрожує до 5 років позбавлення волі

У Львові поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом бійки футбольних фанатів ввечері 6 листопада, під час якої постраждали правоохоронці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, за фактом бійки було відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Порушникам інкримінують хуліганство та насильство щодо поліцейських.

"Санкції статей передбачають покарання - позбавлення волі на строк до п’яти років", - додали в поліції.

Заворушення на вулицях Львова. Карпати (~100) х Сент-Етьєн + хорвати (скоріше за все Хайдук Спліт) (100+) Плотна сходка в центрі в одному з тупіків, Карпати на чистих руках, а опоненти з купою підручних засобів. Спочатку пляшки та каміння, при сходці вся перша лінія з палками в руках. Кілька стичок. Постійно під пресингом АСАВ. Через пару хвилин повторно спроба стрибнути на французів на площі Ринок і вмішуються АСАВ у великів кількості. Багато народу прийняли. Вранці Інтернет вибухне купою відео з різних ракурсів, а поки маємо отаке... Нагадаємо, завтра у Львові Олександрія приймає французький Сент-Етьєн.

Опубліковано ultras.org.ua Середа, 6 листопада 2019 р.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада у Львові сталася масова бійка футбольних фанатів, в результаті чого постраждали 2 правоохоронців. Участь в бійці брали близько 100 фанатів з Німеччини, Франції та України. Поліція затримала 12 порушників, з них четверо жителів Львова, інші - іноземці.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі сталася бійка між іноземцями та місцевими жителями. В результаті інциденту дві людини загинули, ще троє були травмовані. Правоохоронці затримали порушників, їх дії були кваліфіковані як умисне вбивство.

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