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Поліція відкрила справу через смертельне ДТП за участю автобуса в Києві

Автор: Игорь Литвиненко

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса у Києві. Водія автобуса затримали.

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Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Справу відкрито за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Водія автобуса 1957 року народження слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері. Результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння", - повідомили в поліції.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталося близько 19 години 28 жовтня. Автобус поблизу станції метро Видубичі врізався в МАФ. В результаті аварії загинув чоловік 1977 року народження. Ще двоє жінок 1965 і 1979 років народження були госпіталізовані з різними травмами.

Також повідомлялося, що днями у Рівному сталося масштабне ДТП за участю автобуса. В результаті аварії одна людина загинула.

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