Поліція відкрила справу і розповіла подробиці ДТП на Осокорках

Водій автомобіля Lexus, який влаштував смертельну ДТП на Осокорках у Києві, на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що близько опівночі надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Осокорки" на проспекті Миколи Бажана автомобіль збив пішоходів. Поліцейські встановили, що в результаті зіткнення двох авто Lexus виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі збив двох перехожих.

"У результаті ДТП 20-річна киянка від отриманих травм загинула на місці, а 23-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями доставили в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, 21-річний водій Lexus перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження, на даний момент інцидент кваліфікується як порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів.

Крім того, напередодні в Бородянському районі Київської області в зіткненні двох легкових автомобілів загинули 4 людини. Ще чотирьох госпіталізували в лікарню.