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Поліція відкрила справу через пожежу в Києві

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 11:34
Поліція відкрила справу через пожежу в Києві
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Правоохоронці розслідують порушення пожежної безпеки

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у одній з квартир багатоповерхівки на Подолі у Києві, жертвами якої стали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, причиною пожежі у квартирі могло стати загоряння м’яких меблів від недопалку цигарки. Також правоохоронці встановили, що власник квартири, в якій сталася пожежа, разом із співмешканкою зловживали алкоголем.

Зазначається, що за фактом пожежі було відкрите кримінальне провадження щодо скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, вночі 20 грудня у Києві спалахнула пожежа у багатоповерхівці на Подолі. З будинку евакуювали 15 людей, зокрема, трьох дітей. Також з вогню врятували 4 особи, з них одна дитина, яку направили в Охматдит для обстеження. В результаті пожежі загинув власник квартири, де виникла пожежа, та його співмешканка.

Також РБК-Україна писало, що вранці 20 грудня у Одесі сталася пожежа у студентському гуртожитку на вулиці Довженка. Попередньо встановлено, що загорання в одній з кімнат сталося через несправність мобільного телефону. Ніхто не постраждав.

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