ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція відкрила справу за фактом масового отруєння дітей у Харківській області

Автор: Анастасия Рокитна

У Харківській області сталось масове отруєння дітей в Дергачівському ліцеї. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Після інформація про погане самопочуття у дітей працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні.

"Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті отруєння постраждали 39 дітей. Постраждалим попередньо поставили діагноз - харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт.

Раніше в Одеській області в результаті отруєння шаурмою в інфекційну лікарню доставили 41 людини, серед яких десятеро дітей. У постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полицияотруєння