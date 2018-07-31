Поліція оголосила у розшук нападника на чиновницю міськради Херсона

Херсонська поліція оприлюднила відео втечі нападника на Катерину Гандзюк

Поліція оголосила у розшук нападника на чиновницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк, котру облили кислотою 31 липня. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Facebook.

Також поліцією оприлюднено відео втечі нападника. Поліція просить усіх, хто може знати місце перебування зловмисника, повідомити інформацію правоохоронцям. Конфіденційність гарантується.

"Поліцейські звертаються до всіх громадян, які вранці у Херсоні приблизно о 8:30 могли бачити чоловіка у мікрорайоні Таврійський по вулиці 49 Гвардійської Дивізії", - зазначили в Нацполіції.

Зазначається, що нападник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти та темне взуття. Дані про зловмисника необхідно повідомити за номером 102.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, у Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.

Наразі Катерина Гандзюк перебуває у реанімації. У неї внаслідок опіків кислотою травмовані тулуб, рука і ліве око.