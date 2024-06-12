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Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, которую искали больше недели

Фото: полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция Германии подтвердила, что девятилетняя украинская девочка, которую искали больше недели, погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Это печальная новость. Погибшая девушка - пропавшая девятилетняя Валерия. Выражаем глубокое соболезнование вашей семье", - заявил начальник полиции Карстен Кэмпф в среду, 12 июня.

По его словам, девочка стала жертвой преступления, дело расследуется как убийство. Расследование сосредоточено на кругу общения семьи. Подозреваемых и арестованных нет.

По данным полиции, тело ребенка было обнаружено во вторник, 11 июня, у лесных дорожек в непроходимой местности. Немецкие правоохранители отмечают, что согласно расследованию и вскрытию нет доказательств того, что девочка стала жертвой сексуального преступления.

 

 

Предыстория

Напомним, 3 июня в Дебельне в Саксонии исчезла девятилетняя украинская девочка Валерия. Утром она вышла на уроки в школу, но на занятиях она не явилась и не вернулась домой.

Восемь дней длились поиски ребенка. К операции приобщили более 300 правоохранителей, кинологов, водолазов и вертолет.

11 июня во время поисков пропавшей девочки полиция обнаружила тело. Его нашли в лесу примерно в четырех километрах от дома семьи.

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