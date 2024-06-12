Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, которую искали больше недели

Предыстория

Напомним, 3 июня в Дебельне в Саксонии исчезла девятилетняя украинская девочка Валерия. Утром она вышла на уроки в школу, но на занятиях она не явилась и не вернулась домой.

Восемь дней длились поиски ребенка. К операции приобщили более 300 правоохранителей, кинологов, водолазов и вертолет.

11 июня во время поисков пропавшей девочки полиция обнаружила тело. Его нашли в лесу примерно в четырех километрах от дома семьи.

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