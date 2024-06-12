ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, которую искали больше недели

Дебельн, Среда 12 июня 2024 15:28
UA EN RU
Полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки, которую искали больше недели Фото: полиция Германии подтвердила гибель 9-летней украинки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция Германии подтвердила, что девятилетняя украинская девочка, которую искали больше недели, погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Это печальная новость. Погибшая девушка - пропавшая девятилетняя Валерия. Выражаем глубокое соболезнование вашей семье", - заявил начальник полиции Карстен Кэмпф в среду, 12 июня.

По его словам, девочка стала жертвой преступления, дело расследуется как убийство. Расследование сосредоточено на кругу общения семьи. Подозреваемых и арестованных нет.

По данным полиции, тело ребенка было обнаружено во вторник, 11 июня, у лесных дорожек в непроходимой местности. Немецкие правоохранители отмечают, что согласно расследованию и вскрытию нет доказательств того, что девочка стала жертвой сексуального преступления.

Предыстория

Напомним, 3 июня в Дебельне в Саксонии исчезла девятилетняя украинская девочка Валерия. Утром она вышла на уроки в школу, но на занятиях она не явилась и не вернулась домой.

Восемь дней длились поиски ребенка. К операции приобщили более 300 правоохранителей, кинологов, водолазов и вертолет.

11 июня во время поисков пропавшей девочки полиция обнаружила тело. Его нашли в лесу примерно в четырех километрах от дома семьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украинка Дети
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет