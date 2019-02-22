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Поліція назвала можливу причину ДТП з фурою в Києві

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 11:01
Поліція назвала можливу причину ДТП з фурою в Києві
Фото: ДТП з фурою у Києві (РБК-Україна)

Поліція уточнила, що в результаті інциденту постраждали дві людини

Фура з цеглою в центрі Києва могла перекинутися у зв'язку з відмовою гальм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма. Інцидент стався вранці на вулиці Лютеранській біля виїзду на Хрещатик. Фура з цеглою скотилася з гірки, пошкодив припарковані авто і перекинувся.

"На момент аварії в салоні перебували двоє водіїв, які отримали незначні тілесні ушкодження: лікарі надали їм допомогу", - йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною ДТП стала відмова гальмівної гідравліки, правоохоронці встановлюють механізм і причини аварії. Після проведення першочергової перевірки буде дана правова кваліфікація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва перекинулася фура з цеглою. Вантажівка покотилая з ухилу, зачепила легковий автомобіль Toyota, рекламний щит і дорожній знак.

Раніше на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом. У результаті аварії, за останніми даними, загинули п'ять осіб.

 

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