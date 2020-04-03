Поліція знайшла жителя Миргорода, який відмовився здавати тест на COVID-19

Правоохоронні органи розшукали жителя Миргородського району, який відмовився від тестування на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, місцезнаходження чоловіка, який переховувався через відмову від ПЛР-тесту, вже відомо.

"Поліція та медики встановили місце перебування чоловіка з Миргородського району, який відмовлявся від ПЛР-тестування. Він уже в своєму селі. Аналізи взяли", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні голова Полтавської області заявив, що чоловік з ознаками вірусного захворювання відмовився від здачі аналізів на коронавірус і ховається.

Станом на ранок 3 квітня у Полтавській області зафіксовано 5 випадків зараження COVID-19. Всього у регіоні на самоізоляції під наглядом лікарів знаходиться 2024 людини, які повернулися з-за кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, у Полтавській області за порушення самоізоляції виписали 8 адміністративних протоколів. Всього по Україні поліція виписала понад 150 протоколів за порушення самоізоляції.