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Поліція знайшла жителя Миргорода, який відмовився здавати тест на COVID-19

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 17:39
Поліція знайшла жителя Миргорода, який відмовився здавати тест на COVID-19
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Чоловік знаходиться у своєму селі, аналізи у нього взяли

Правоохоронні органи розшукали жителя Миргородського району, який відмовився від тестування на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, місцезнаходження чоловіка, який переховувався через відмову від ПЛР-тесту, вже відомо.

"Поліція та медики встановили місце перебування чоловіка з Миргородського району, який відмовлявся від ПЛР-тестування. Він уже в своєму селі. Аналізи взяли", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні голова Полтавської області заявив, що чоловік з ознаками вірусного захворювання відмовився від здачі аналізів на коронавірус і ховається.

Станом на ранок 3 квітня у Полтавській області зафіксовано 5 випадків зараження COVID-19. Всього у регіоні на самоізоляції під наглядом лікарів знаходиться 2024 людини, які повернулися з-за кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, у Полтавській області за порушення самоізоляції виписали 8 адміністративних протоколів. Всього по Україні поліція виписала понад 150 протоколів за порушення самоізоляції.

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