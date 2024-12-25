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Полиция напомнила водителям важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа

Соблюдение ПДД поможет избежать ДТП на дороге (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Патрульной полиции Киева напомнили водителям о важном правиле дорожного движения, которое может уберечь здоровье и кошелек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Содержание

О каком именно пункте правил дорожного движения идет речь

Правоохранители напомнили украинцам о пункте 13.1 правил дорожного движения (ПДД), согласно которому водители должны соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал - в зависимости от:

  • скорости движения
  • дорожной обстановки
  • особенностей перевозимого груза
  • состояния транспортного средства (ТС)

При этом безопасная дистанция - это расстояние до транспортного средства, которое движется впереди по той же полосе (которое в случае его внезапного торможения или остановки даст возможность водителю ТС, движущегося позади, предотвратить столкновение без осуществления какого-либо маневра).

Между тем безопасный интервал - это расстояние между боковыми частями движущихся транспортных средств или между ними и другими объектами (при котором гарантирована безопасность дорожного движения).

"Управляйте ответственно и безопасных вам дорог", - подытожили в полиции.

Публикация Патрульной полиции Киева (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Как могут наказать водителя за повреждение чужого авто в ДТП

Согласно статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), граждан могут наказать за нарушение ПДД, которое повлекло повреждение:

  • транспортных средств
  • груза
  • автомобильных дорог
  • улиц
  • железнодорожных переездов
  • дорожных сооружений
  • другого имущества

Следовательно, если участник дорожного движения нарушил правила дорожного движения (например не придерживался безопасной дистанции) и совершил столкновение с другим автомобилем (вызвал ДТП в результате которого чужая машина получила механические повреждения), его могут наказать:

  • или наложением штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен)
  • или лишением права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года

В то же время водитель, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, может быть освобожден от административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств.

Но только при условии, что участники дорожно-транспортного происшествия (ДТП) воспользовались правом совместно составить сообщение об этом происшествии - в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Напомним, ранее мы рассказывали о топ-5 инновациях автострахования последних лет.

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