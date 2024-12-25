Полиция напомнила водителям важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа
В Патрульной полиции Киева напомнили водителям о важном правиле дорожного движения, которое может уберечь здоровье и кошелек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
Содержание
- О каком именно пункте правил дорожного движения идет речь
- Как могут наказать водителя за повреждение чужого авто в ДТП
О каком именно пункте правил дорожного движения идет речь
Правоохранители напомнили украинцам о пункте 13.1 правил дорожного движения (ПДД), согласно которому водители должны соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал - в зависимости от:
- скорости движения
- дорожной обстановки
- особенностей перевозимого груза
- состояния транспортного средства (ТС)
При этом безопасная дистанция - это расстояние до транспортного средства, которое движется впереди по той же полосе (которое в случае его внезапного торможения или остановки даст возможность водителю ТС, движущегося позади, предотвратить столкновение без осуществления какого-либо маневра).
Между тем безопасный интервал - это расстояние между боковыми частями движущихся транспортных средств или между ними и другими объектами (при котором гарантирована безопасность дорожного движения).
"Управляйте ответственно и безопасных вам дорог", - подытожили в полиции.
Публикация Патрульной полиции Киева (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Как могут наказать водителя за повреждение чужого авто в ДТП
Согласно статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), граждан могут наказать за нарушение ПДД, которое повлекло повреждение:
- транспортных средств
- груза
- автомобильных дорог
- улиц
- железнодорожных переездов
- дорожных сооружений
- другого имущества
Следовательно, если участник дорожного движения нарушил правила дорожного движения (например не придерживался безопасной дистанции) и совершил столкновение с другим автомобилем (вызвал ДТП в результате которого чужая машина получила механические повреждения), его могут наказать:
- или наложением штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен)
- или лишением права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года
В то же время водитель, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, может быть освобожден от административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств.
Но только при условии, что участники дорожно-транспортного происшествия (ДТП) воспользовались правом совместно составить сообщение об этом происшествии - в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".
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