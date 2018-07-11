Поліція почала розслідування через побиття поліцейським пасажира метро у Києві
У ході розслідування щодо побиття поліцейським пасажира метро у Києві поліція вилучила та вивчила повне відео з камер спостереження
Поліція Києва почала розслідування щодо поліцейського, який побив пасажира на станції метро "Контрактова площа" у Києві. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.
Як повідомляється у соціальних мережах було поширене відео про інцидент між поліцейським та пасажиром метрополітену на платформі столичної підземки.
"Керівництвом ГУНП у місті Києві підписано наказ про проведення службового розслідування за цим фактом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція вилучила та вивчила повне відео з камер спостереження для з'ясування обставин подій.
Так, у разі підвердження факту побиття поліцейським пасажира метро, матеріали будуть скеровані до прокуратури.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за фактом побиття поліцейським пасажира метро у Києві прокуратура почала розслідування.
Інцидент у київському метро стався 8 липня, однак стало відомо про нього 10 липня після опублікованого в мережі відео.