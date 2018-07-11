Поліція почала розслідування через побиття поліцейським пасажира метро у Києві

У ході розслідування щодо побиття поліцейським пасажира метро у Києві поліція вилучила та вивчила повне відео з камер спостереження

Поліція Києва почала розслідування щодо поліцейського, який побив пасажира на станції метро "Контрактова площа" у Києві. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Як повідомляється у соціальних мережах було поширене відео про інцидент між поліцейським та пасажиром метрополітену на платформі столичної підземки.

"Керівництвом ГУНП у місті Києві підписано наказ про проведення службового розслідування за цим фактом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція вилучила та вивчила повне відео з камер спостереження для з'ясування обставин подій.

Так, у разі підвердження факту побиття поліцейським пасажира метро, матеріали будуть скеровані до прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за фактом побиття поліцейським пасажира метро у Києві прокуратура почала розслідування.

Інцидент у київському метро стався 8 липня, однак стало відомо про нього 10 липня після опублікованого в мережі відео.