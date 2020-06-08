Поліція Міннеаполіса буде розформована після вбивства Джорджа Флойда

Поліція Міннеаполіса в США буде розформована після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер в результаті дій поліцейського при затриманні.

Про це повідомляє AFP news agency.

Місцеві власті обіцяють, що в місті буде встановлена нова модель громадської безпеки.

"Ми взяли на себе зобов'язання ліквідувати поліцейську діяльність у тому вигляді, в якому ми її знаємо в місті Міннеаполіс, і відновити разом з нашим співтовариством нову модель громадської безпеки", - йдеться в повідомленні місцевих чиновників.

Нагадаємо, що 25 травня помер афроамериканець Джордж Флойд в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час арешту поліцейський притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд говорив, що задихається. Ця подія спровокувала хвилю протестів в США.

Акції протесту в Америці переросли в масові заворушення.

Також повідомлялося, що в Міннеаполісі вирішили заборонити використання задушливих прийомів правоохоронцями при затриманні громадян.