Поліція кваліфікувала обстріл Красногорівки як теракт

Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

В результаті обстрілу загинув цивільний

Поліція розпочала кримінальне провадження через обстріл населеного пункту Красногорівка в Донецькій області, в результаті якого загинув цивільний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомили правоохоронці, за фактом смерті жителя Красногорівки внаслідок обстрілу, який стався у п'ятницю, 19 липня, відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме - терористичний акт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 липня російсько-окупаційні війська з гранатомету СПГ-9 обстріляли населений пункт Красногорівка. Обстріл вівся з напрямку окупованої Старомихайлівки. В результаті розриву гранати загинув 60-річний мешканець, який перебував на городі.

РБК-Україна писало, що ввечері 11 липня бойовики з артилерії обстріляли житловий район населеного пункту Чермалик. Внаслідок обстрілу постраждав цивільний. Один із снарядів впав прямо в подвір'я приватного будинку. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані.

Крім того, російські найманці обстрілювали Чермалик і в червні. Тоді в результаті обстрілу постраждала 66-річна місцева жителька. Жінка отримала осколкове поранення ключиці та була доправлена в лікарню Маріуполя.