Полиция Киева определяет лиц, по вине которых парень упал с аттракциона в Днепр и погиб

Что предшествовало

Напомним, вчера на аттракционе в Киеве оборвался трос, на котором желающие могли пролететь над Днепром на остров Труханов.

Впоследствии стало известно, что в результате обрыва троса погиб парень 2004 года рождения.

Позже в столичной прокуратуре сообщили, что по факту вчерашней гибели человека на аттракционе начато расследование. Ведомство пыталось прекратить работу данного аттракциона еще в 2021 году.

Уже сегодня при восстановлении поисковых работ спасатели и правоохранители обнаружили тело парня в 30 метрах от берега на глубине 9 метров.

В свою очередь столичная прокуратура призвала свидетелей и граждан поделиться соответствующими доказательствами. Ведомство отметило, что занимается активным сбором материалов по трагедии на канатном аттракционе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.