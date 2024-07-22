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Полиция Киева определяет лиц, по вине которых парень упал с аттракциона в Днепр и погиб

Фото: полиция определяет виновных в трагедии с обрывом троса над Днепром (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Полиция Киева проводит неотложные следственные действия для определения лиц, по вине которых на аттракционе погиб 20-летний парень. Правоохранители допросили директора аттракциона и персонал, изъяв соответствующую служебную документацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева Telegram.

Отмечается, что следователи проводят обыски в соответствующих службах КГГА. Они согласовали расположение аттракциона, органы государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона.

"В рамках начатых уголовных производств правоохранители допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда", - говорится в сообщении.

Фото: проверка представителями полиции в соответствующих службах КГГА (t.me/UA_National_Police)

Что предшествовало

Напомним, вчера на аттракционе в Киеве оборвался трос, на котором желающие могли пролететь над Днепром на остров Труханов.

Впоследствии стало известно, что в результате обрыва троса погиб парень 2004 года рождения.

Позже в столичной прокуратуре сообщили, что по факту вчерашней гибели человека на аттракционе начато расследование. Ведомство пыталось прекратить работу данного аттракциона еще в 2021 году.

Уже сегодня при восстановлении поисковых работ спасатели и правоохранители обнаружили тело парня в 30 метрах от берега на глубине 9 метров.

В свою очередь столичная прокуратура призвала свидетелей и граждан поделиться соответствующими доказательствами. Ведомство отметило, что занимается активным сбором материалов по трагедии на канатном аттракционе.

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