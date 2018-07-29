Поліція Києва розслідує вбивство дівчини на Оболоні

Правоохоронці просять свідків надати будь-яку інформацію

Поліція Києва розслідує вбивство дівчини, яке сталося в Оболонському районі 27 липня. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Правоохоронці просять свідків надати будь-яку інформацію про молоду дівчину, яка ввечері 27 липня перебувала в районі лісосмуги на вулиці Вишгородській, поворот на Велику Кільцеву в напрямку Пуща-Водиці, або інших осіб, які перебували у цьому районі.

"Дівчина була одягнута у спортивний одяг: темні бріджі, майка та кросівки світлого кольору. Звертатися за телефонами: 102, 418-30-22 або (067) 976-39-20", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, 27 липня в Оболонському районі Києва виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті. Про зникнення 16-річної мешканки Закарпатської області повідомила її сестра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. В даний час вживаються заходи, щоб встановити причетних до тяжкого злочину.