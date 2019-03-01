Поліція Києва відкрила справу за фактом ДТП зі "швидкою допомогою"

В результаті аварії загинули троє людей

Полиция открыла дело по факту ДТП с участием кареты "скорой помощи" и ZAZ Vida на Броварском проспекте в Киеве, в результате которого погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля ехал в направлении станции метро "Левобережная", выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "скорой" и задел "Фольксваген", следовавший за "скорой".

"В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель, врач, фельдшер и пациент кареты "скорой". Их доставили в медицинские учреждения. А водитель и двое пассажиров ZAZ Vida от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Styler писал, что ночью, 28 февраля, на мосту Метро в Киеве произошло ДТП - карета скорой помощи столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Тогда сообщалось, что в результате лобового столкновения три человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте.

Напомним, 22 февраля в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп в селе Грушвица Вторая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, 5-летнего ребенка госпитализировали.