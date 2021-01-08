Поліція Капітолію США спростувала загибель свого співробітника

Поліція Капітолію США спростувала інформацію про смерть офіцера, постраждалого в результаті безладів 6 січня. Однак поранення отримали несолько співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

В поліції Капітолія не підтверджують інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ.

"Повідомлення ЗМІ щодо смерті співробітника поліції Капітолія невірні. Хоча кілька співробітників були поранені і госпіталізовані вчора, ні один співробітник поліції Капітолія не помер", - заявили у відомстві.



РБК-Україна писало, що в ході протестів у Вашингтоні загинули чотири людини.

Незабаром повідомлялося, що офіцер поліції Капітолія США помер в результаті протестів у Вашингтоні. Число жертв зросла до п'яти.