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Поліція Капітолію США спростувала загибель свого співробітника

Автор: Инна Собора

Поліція Капітолію США спростувала інформацію про смерть офіцера, постраждалого в результаті безладів 6 січня. Однак поранення отримали несолько співробітників.

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Про це повідомляє Reuters.

В поліції Капітолія не підтверджують інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ.

"Повідомлення ЗМІ щодо смерті співробітника поліції Капітолія невірні. Хоча кілька співробітників були поранені і госпіталізовані вчора, ні один співробітник поліції Капітолія не помер", - заявили у відомстві.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у Вашингтоні загинули чотири людини.

Незабаром повідомлялося, що офіцер поліції Капітолія США помер в результаті протестів у Вашингтоні. Число жертв зросла до п'яти.

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