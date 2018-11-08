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Поліція Каліфорнії заявила про загибель стрілка в ресторані під Лос-Анджелесом

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 13:06
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксі (twitter.com/studentspills)
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксі (twitter.com/studentspills)

В ході перестрілки поранення отримав заступник місцевого шерифа

Поліція Каліфорнії заявляє про загибель чоловіка, який влаштував стрілянину у ресторані в Таузенд-Оксі в 40 милях від Лос-Анджелеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За словами шерифа округу Вентура Еріка Бушоу, нападник загинув в приміщенні ресторану. Він також додав, що в ході нейтралізації стрілка поранення отримав заступник шерифа, потерпілого доставили в лікарню.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті стрілянини в Таузенд-Оксе було поранено 11 осіб. Невідомий відкрив стрілянину пізно ввечері за місцевим часом в ресторані Borderline Bar & Gril. За даними поліції, стрілок здійснив близько 30 пострілів. Очевидці описували його як молодого человека віком за 20 років близькосхідної зовнішності в чорному одязі і з бородою. Також повідомлялося, що поранені вибігали з ресторану і намагалися сховатися на найближчій заправці

У середині жовтня в штаті Техас в результаті перестрілки на дні народження загинули чотири особи. Невдовзі одного з підозрюваних затримали, ним виявився 20-річний хлопець. Всі загиблі були членами однієї сім'ї.

 

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