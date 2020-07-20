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Поліція шукає очевидців вбивства гідроскутером відпочивальника в Затоці

Затока, Понеділок 20 липня 2020 04:46
Поліція шукає очевидців вбивства гідроскутером відпочивальника в Затоці
Фото: місце події (od.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Порушено кримінальне провадження

Поліція Одеської області просить відгукнутися очевидців, які стали свідками наїзду гідроскутера на відпочивальника на морі в Затоці. Унаслідок травм чоловік помер.

Про це повідомляє прес-служба поліці області.

Як відомо, 18 липня в результаті зіткнення на воді скутера та гумового плавзасобу загинув 42-річний житель Дніпропетровської області.

Наразі за вказаним фактом розпочато провадження за статтею 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. В його рамках поліцейські призначили низку експертиз та встановили власника скутера.

Громадян, які були її очевидцями події або володіють будь-якою інформацією з цього приводу, просять звернутися до Білгород-Дністровського відділу поліції.

Як відомо, швидка допомога відвезла чоловіка в лікарню Білгород-Дністровського, де він помер від отриманих травм.

Нагадаємо, в Україні з початку липня втопився 131 осіб, у тому числі 16 дітей.

Раніше в Єгипті на пляжі одночасно втопилися 11 людей в спробі врятувати дитину.

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