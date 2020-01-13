Поліція має версії щодо замовників вбивства Окуєвої

Національна поліція має версії щодо замовників вбивства Аміни Окуєвої у 2017 році. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що затримано підозрюваного у пособництві при організації вбивства. Його ДНК збіглося з ДНК, виявленому на автоматі, кинутому біля місця злочину.

Начальник обласної поліції розповів, що у слідства є версії, хто є замовниками вбивства.

"Якщо коротко, то у нас є версії щодо замовників", - повідомив Небитов, але відмовився більш докладно про них розповісти.

Водночас він зазначив, що у поліції немає інформації, що Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва нібито могли вбити через великий борг.

Небитов також заявив, що на сьогодні слідство вивчає діяльність організаторів вбивства Окуєвої не тільки в межах України, але і в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, напередодні глава МВС України Арсен Аваков повідомив про затримання групи кілерів, яких підозрюють у вбивстві Окуєвої.

Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Це був не перший замах на подружжя. Зокрема, в червні 2017 року на київському Подолі кілер заманив їх на зустріч під приводом інтерв'ю і вистрілив у Осмаєва. Однак згодом Окуєва пострілом з пістолета знешкодила нападника. Кілера Олександра Дакара видали бойовикам "ЛДНР" в рамках останнього обміну полоненими.