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Полиция идентифицировала двух оккупантов-насильников, им сообщено о подозрении

Фото: полиция идентифицировала двух оккупантов-насильников, им сообщено о подозрении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция установила личности двух российских военных, которые изнасиловали женщину во время оккупации Токмакской громады Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

В мае 2022 года, во время оккупации Токмакской громады, двое российских террористов ночью ворвались в дом 26-летней матери двух несовершеннолетних детей. Угрожая женщине автоматом, оккупанты обмотали ей руки скотчем, заклеили рот, избили и вывезли за пределы села в место, где в то время находились огневые позиции их артиллерии.

"Дети в это время спали в соседней комнате и ничего не слышали. Женщину же изнасиловали и оставили в лесополосе", - пишет пресс-служба.

Фото: полиция идентифицировала двух оккупантов-насильников, им сообщено о подозрении (npu.gov.ua)

Правоохранители установили, что насильники служат в 19-й мотострелковой дивизии 503-го гвардейского мотострелкового полка, войсковая часть №75394 Вооруженных сил России. 

"Во время допроса в присутствии психолога и адвоката потерпевшая узнала своих обидчиков: это - 37-летний и 21-летний военные этой дивизии, уроженцы Краснодарского края", - добавляет полиция.

Что угрожает

Насильникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что полиция недавно установила бригаду российских оккупантов, которые в марте 2022 года пытали гражданских во время оккупации Бучанского района Киевской области.

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