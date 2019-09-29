Поліція Гонконгу відкрила стрілянину по демонстрантах

В Гонконзі в неділю, 29 вересня, проходять антиурядові протести, поліцейські відкрили стрілянину в повітря бойовими патронами. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що офіцер під прикриттям вистрілив у повітря біля майданчика Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай, близько 5:45 вечора, але мета, за даними видання, залишається неясною. Пізніше джерело підтвердило, що в інциденті зі стріляниною перебували чотири співробітники місцевої поліції під прикриттям.

Вказується, що поліцейські зазнали "жорстоким нападам з боку демонтрантов“, перш ніж вистрілити в повітря. Також повідомляється, що з боку поліції по протестувальниках двічі був випущений сльозогінний газ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Гонконзі поліція розігнала демонстрантів, які збиралися провести глобальний "мітинг проти тоталітаризму". Демонстранти вигукували антиурядові гасла в торговому центрі "Нові території", коли їх противники, маніфестанти, які підтримують Китай, співали китайський гімн на Піку Вікторії.

Правоохоронці застосували перцевий газ проти демонстрантів, які після ночі запеклих зіткнень збиралися відновити акції протесту. Після розгону натовпу демонстрантів в торговому районі Козвей Бей поліція підняла чорні прапори, попереджаючи про застосування сльозогінного газу.