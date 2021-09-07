Поліція про загибель мера Кривого Рогу: лишилися дві версії

Поліція розглядає тільки дві версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова , якого знайшли застреленим у власному будинку. Правоохоронці відкинули версію про умисне вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників Нацполіції .

Як розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк, поліція спростувала версії про умисне вбивство та інсценування самогубства.

"Ці дві версії спростовано. На сьогодні розглядають основними версіями: самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера. Разом з тим є версія ..., не відкидаємо версію доведення до самогубства з тих самих мотивів", - сказав він.

За словами Батюка, конкретніше назвати версію правоохоронці зможуть після того, як слідство отримає всі висновки експертиз, а також більше даних від свідків та колег загиблого очільника Кривого Рогу.