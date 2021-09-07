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Поліція про загибель мера Кривого Рогу: лишилися дві версії

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Кривий Ріг, Вівторок 07 вересня 2021 16:58
Поліція про загибель мера Кривого Рогу: лишилися дві версії Фото: Костянтин Павлов, загиблий мер Кривого Рогу (facebook.com/Konstantin.Pavlov)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція розглядає тільки дві версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим у власному будинку. Правоохоронці відкинули версію про умисне вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників Нацполіції.

Як розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк, поліція спростувала версії про умисне вбивство та інсценування самогубства.

"Ці дві версії спростовано. На сьогодні розглядають основними версіями: самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера. Разом з тим є версія ..., не відкидаємо версію доведення до самогубства з тих самих мотивів", - сказав він.

За словами Батюка, конкретніше назвати версію правоохоронці зможуть після того, як слідство отримає всі висновки експертиз, а також більше даних від свідків та колег загиблого очільника Кривого Рогу.

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня, Павлова знайшли мертвим у власному будинку. Біля нього знайшли мисливську рушницю.

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