Поліція Німеччини припинила роботу в Афганістані після теракту

Федеральна поліція Німеччини та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) призупинили роботу в Афганістані після теракту в Кабулі. Про це повідомило видання Spiegel Online.

Повідомляється, що поліція та GIZ перевели більшу частину своїх співробітників за межі Афганістану або на базу в місті Мазарі-Шаріф на півночі країни, де більш безпечно. У Кабулі залишилися лише кілька людей, які розміщені на військовій базі в аеропорту столиці. Реалізація німецьких проектів припинена.

В районі, де стався теракт, розташовані офіси поліції Німеччини та GIZ. Вони не отримали ушкоджень, але більше не вважаються безпечними. Німецькі співробітники вчасно змогли сховатися і під час атаки не постраждали, проте згоріло кілька джипів, що належать їм.

"В даний час відбувається оцінка ситуації і можливостей продовження успішної співпраці з афганськими органами безпеки", - зазначили в МВС ФРН.

Нагадаємо, в Афганістані 19 серпня під час святкування 100-річчя незалежності країни сталися кілька вибухів. В результаті теракту поранення отримали десятки людей. Зокрема, Число жертв, загиблих в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі, зросла до 16 осіб.