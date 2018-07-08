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Поліція Еймсбері повідомила, що розслідування отруєння "Новачком" може зайняти місяці

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 06:51
Ілюстративне фото (Getty Images)
Ілюстративне фото (Getty Images)

Чоловік і жінка, отруєні тиждень тому, знаходяться в критичному стані

В поліції Еймсбері заявили, що шукають флакон або іншу посудину, яка може містити нервово-паралітичну речовину "Новачок". Пошуки судини можуть тривати тижні або місяці, інформує AP.

Правоохоронці зазначають, що пошуки - повільний і кропіткий процес, оскільки немає простого способу використовувати сучасні технології, щоб точно визначити місцезнаходження рідкісного нервового агента.

Чоловік і жінка, отруєні тиждень тому, перебувають у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де також провели місяці лікування після отруєння Сергій і Юлія Скрипаль.

Нагадаємо, у Британії 7 липня в лікарню Солсбері звернувся поліцейський через недавнє отруєння двох людей у Эймсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Поліцейський самостійно звернувся спочатку до лікарні у Суіндоні, а потім в лікарню в Солсбері через можливий контакт з "Новачком". У лікарні заявили, що у поліцейського не виявили ознак отруєння.

Стало відомо, як заразилися "Новачком" постраждалі у Еймсбері У Скотленд-Ярді назвали спосіб отруєння "Новачком" біля Солсбері
Теги публікації: Великобритания, отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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