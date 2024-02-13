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Полиция эвакуировала раненую из Красногоровки, однако женщина умерла в больнице (видео)

Архивное фото: Полиция эвакуировала раненую из Красногоровки (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне ударили по Красногоровке в Донецкой области и ранили женщину. Полиция эвакуировала ее, однако в больнице она умерла.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Вражеские снаряды взорвались возле 74-летней женщины. Состояние раненой было критическое. Женщина получила травмы лица, спины и конечностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители оказали первую домедицинскую помощь и быстро доставили ее в больницу. Однако, на следующий день раненая умерла.

Полицейские в очередной раз призвали жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться. Ведь это единственная возможность сохранить свою жизнь и здоровье.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Российские захватчики обстреляли предприятие в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли двое мужчин, еще два человека получили ранения.

Также российские захватчики утром 13 февраля обстреляли Никополь. В результате атаки погиб мужчина.

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