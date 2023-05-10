Полиция эксгумировала тела жителей Донецкой области, погибших из-за обстрелов РФ (видео)

"В селе Богородичное, почти полностью разрушенное российскими войсками, провели эксгумацию двух пожилых женщин и мужчины. Гражданские жители были похоронены в одном из дворов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела еще троих гражданских мужчин эксгумировали в Лимане. Предварительно установлено, что двое из них погибли в результате обстрелов, а третий скончался в оккупации по естественным причинам.

Кроме гражданских лиц, разыскиваются и тела военных. Так, после деоккупации Лимана на городском кладбище была найдена братская могила с погибшими военнослужащими ВСУ - далее началась кропотливая работа по идентификации каждого из них.

В общей сложности на деоккупированных территориях полицейские Донецкой области обнаружили 385 тел, из них 309 - гражданские. Среди жертв российской агрессии - 174 человека, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлено. Продолжается работа по идентификации погибших. На сегодня идентифицированы 282 человека.

Бои на севере Донецкой области

Российские войска постепенно продвигались на севере Донецкой области и захватили город Лиман в конце мая 2022 года. Также оккупанты почти вплотную приблизились к селу Богородичное, которое принадлежит к Святогорской общине.

Осенью 2022 года ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, а затем военным удалось отбросить россиян из Святогорска. Уже в октябре ВСУ деоккупировали город Лиман.