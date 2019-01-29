Поліція за день зареєструвала понад 40 повідомлень про порушення президентської кампанії

Всього з початку кампанії зареєстровано 357 повідомлень

За минувшие сутки, 28 января, полицейские зарегистрировали 41 сообщение о нарушениях законности при нынешней президентской кампании в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В полиции сообщили, что за минувшие сутки на территории государства полицейские зарегистрировали 41 сообщение. По одному из фактов - нападение на наблюдателя гражданской сети ОПОРА. Всего с начала кампании зарегистрировано 357 сообщений о событиях, связанных с выборами.

В настоящее время полицейские расследуют восемь уголовных производств (четыре - по ст. 296 "Хулиганство", а также по ст. 159-1 "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании", ст. 160 "Подкуп избирателя", ст. 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов "и ст. 365" Превышение власти или служебных полномочий").

Составлено 73 административных протоколов. Рассмотрены 69 обращений, сейчас работники полиции проверяют 197 сообщений.

Напомним, представители гражданской сети ОПОРА в регионах подали 171 заявление и обращение относительно нарушений порядка предвыборной агитации и финансирования выборов.

Ранее председатель МВД Арсен Аваков заявил, что большинство из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины и их штабы ведут агитацию незаконно. Также Аваков подчеркнул, что вся предвыборная агитация кандидата обязана быть оплачена со специального счета избирательного фонда и иметь четкую информацию о тираже, фирме-изготовителе и фамилию ответственного за выпуск.