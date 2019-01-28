Поліція буде відкривати справи за видачу бюлетенів на ім'я українців, які перебувають за кордоном

За словами Авакова, факт перебування за кордоном можна довести за три хвилини

По факту выдачи на имя находящегося за границей гражданина Украины избирательного бюллетеня будут отрывать уголовные дела. Об этом заявил председатель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Надо взять на контроль ситуацию с тем, когда, особенно в маленьких городах, родственники или знакомые голосуют за лиц, работающих за рубежом. Если мы будем видеть подпись напротив фамилии лица, находящегося за рубежом, но факт выданного бюллетеня - это сразу уголовное дело. Факт пребывания за границей можно доказать за три минуты. Государственная пограничная служба предоставляет сведения о реальном местонахождении избирателя, Национальная полиция документирует его якобы роспись за получение бюллетеня. Фальсификатор идет за решетку", - сказал министр внутренних дел.

Напомним, ранее Национальная полиция Украины по состоянию на сегодня зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Также правоохранители открыли восемь уголовных дел. В частности, по его словам, за 26 дней кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом.