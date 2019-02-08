Поліція Британії підозрює ще двох росіян в отруєнні Скрипалів

Тепер у справі проходять п'ять підозрюваних

Полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двоих россиян, которых подозревают в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечается, в "деле Скрипалей" теперь проходит пять подозреваемых. Предполагается, что силовики проинформируют правительство о доказательствах против двух новых подозреваемых в ближайшие несколько недель.

По версии полиции, двое россиян выдавали себя за туристов, чтобы получить британскую визу. После нападения, которое произошло в марте 2018 года, они вернулись в Россию. Собеседники Daily Mail отмечают, что роль обоих в этой операции была "намного меньше" в сравнении с другими участниками. Кроме того, новые подозреваемые передвигались по британской территории отдельно от основной группы отравителей.

Ранее стало известно, что в "деле Скрипалей" появился третий подозреваемый - офицер военной разведки России с вымышленным именем Сергей Федотов. Утверждается, что он прибыл в Британию, чтобы помочь Александру Петрову и Руслану Боширову.

РБК-Украина писало, что еще одним пострадавшим в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", которой отравили семью Скрипалей, оказался бизнесмен из Болгарии.