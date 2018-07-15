Поліція Британії вивчає 400 речових доказів по справі отруєння у Еймсбері

Речові докази можуть бути заражені "Новачком"

Поліція Британії вивчає близько 400 речових доказів по справі про отруєння "Новачком" у Еймсбері. Про це повідомляє DW.

Так, у поліції вважають, що в будинку у отруєного британця Чарлі Роулі можуть бути й інші предмети, що торкалися нервово-паралітичної речовини.

Повідомляється, що всі зібрані предмети передано в лабораторію для проведення аналізу. У даний момент залишається незрозумілим, звідки взялася знайдена раніше пляшечка з "Новачком" і як вона опинилася в будинку у Чарлі Роулі.

Поліція не виключає, що в подальшому будуть виявлені й інші ємності з "Новачком" або ж заражені отрутою місця. Розслідування може зайняти кілька месяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великобританії поліція 13 липня виявила в будинку жителя Еймсбері Чарлі Роулі ємність, в якій містилася нервово-паралітична речовина "Новачок".