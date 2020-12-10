Поліція Албанії застрелила порушника комендантської години. Люди вийшли на протести

Фото: в Албанії обурилися вбивством (twitter Euronews Albania)

Поліція в Албанії застрелила молодика, який порушив, за словами влади, комендантську годину, запроваджену через коронавірус. Через це сотні протестувальників вийшли на вулиці, поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними албанських ЗМІ, 25-річного чоловіка звуть Клодіан Раша, він був убитий вранці у вівторок. Поліція назвала це надмірним застосуванням сили з боку офіцера.

У поліції спочатку заявили, що Раша не підкорився наказу поліцейського зупинитися і що у нього була зброя. Але пізніше повідомили, що чоловік тримав в руках якийсь предмет, а не зброю.

Протестуючі, які вимагали відставки міністра внутрішніх справ, кидали предмети в будівлю міністерства і підпалювали різдвяні ялинки, оскільки поліція використовувала сльозогінний газ для розгону натовпу. Два співробітника поліції і журналіст отримали легкі поранення.

Фото: в країні спалахнули протести (twitter Euronews Albania)

Поліцейський, який ймовірно вбив цього хлопця, заарештований, розпочато розслідування.

"Поліцейський не діяв відповідно до закону, використовуючи свою вогнепальну зброю", - йдеться в заяві албанської поліції.

Нагадаємо, Албанія запровадила низку обмежень, пов'язаних з коронавірусом, наприклад, комендантську годину. З 11 листопада всім громадянам заборонено залишати свої будинки з 22:00 до 6:00.

РБК-Україна писало, що в'їзд до Албанії для українських туристів не передбачає карантинних обмежень, на даний час вона перебуває для України в "зеленій зоні".