У поліції розповіли деталі затримання нападника на активісту в Запоріжжі

Зловмисник, який скоїв збройний напад на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову, раніше притягувався до відповідальності за злочини, скоєні стосовно жінок. Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає РБК-Україна.

За даними правоохоронців, затриманий чоловік 1979 року народження раніше був судимий за скоєння злочинів стосовно жінок, а також відбув покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У поліції розповіли, що після нападу на Бєлову зловмисник намагався змінити зовнішність, а саме змінив зачіску. Також за місцем проживання нападника було проведено обшук, в ході якого правоохоронці вилучили речові докази.

"Наразі фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у четвер, 24 жовтня, у Запоріжжі озброєний ножем чоловік скоїв напад на громадську активістку Анжеліку Бєлову. Зловмисник напав на Бєлову у під'їзді будинку та завдав удар ножем в область серця. Активістка вижила та була госпіталізована.

Пізніше керівник Запорізької прокуратури №2 Роман Мазурик повідомив про затримання чоловіка, який напав з ножем на активістку Бєлову. Мазурик зазначав, що затриманий зловмисник нещодавно звільнився з місця позбавлення волі, де знаходився за тяжкі злочини.