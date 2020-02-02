У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва

Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

Зараз у Києві проводиться спеціальна поліцейська операція

У Києві правоохоронці розшукують невідомого, який застрелив чоловіка в центрі міста. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зараз в столиці проводиться спеціальна поліцейська операція.

"В чергову частину близько 18:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція", - йдеться в повідомленні поліції.

Наголошується, що поліцейським встановили особу загиблого, це - киянин, 1977 року народження.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Києві 2 лютого на вулиці Саксаганського невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік.