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У поліції розповіли деталі вбивства адвоката у справі Вороненкова

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 14:09
У поліції розповіли деталі вбивства адвоката у справі Вороненкова
Фото: місце вбивства (zt.npu.gov.ua)

Було вилучено усю наявну в учасників конфлікту зброю

Національна поліція розповіла деталі вбивства адвоката підозрюваних у справі депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменка. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зазначається, що поліцейські провели огляд місця події, зафіксувавши усі обставини. Також було вилучено усю наявну в учасників конфлікту зброю, у тому числі незареєстрований пістолет Browning та мисливську рушницю, з яких були здійсненні постріли, а також їх транспортні засоби.

За відповідною ухвалою суду зброю буде направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС.

У поліції розповіли деталі вбивства адвоката у справі ВороненковаФото: вилучений автомобіль (zt.npu.gov.ua)

Попередньо встановлено, що троє єгерів здійснювали профілактичний рейд мисливських угідь, які обслуговує їх мисливська спілка. У лісовому кварталі неподалік с. Царівки вони помітили групу чоловіків, яких запідозрили у браконьєрстві.

"Під час перевірки документів у них щодо наявності дозволів на полювання між єгерями та мисливцями виник конфлікт. Під час подальшої суперечки керівник ГО "Радомишльські мисливці" здійснив кілька пострілів із пістолета у бік одного з полювальників. Той, у свою чергу, вистрілив з мисливської рушниці", - йдеться у повідомленні.

У результаті єгер, 41-річний киянин, смертельну травму отримав, а мисливця, 52-річного жителя Київської області, було доставлено до реанімаційного відділення Коростишівської лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше сталася перестрілка в Харкові на вул. Клочківській, в результаті якої загинула одна людина, ще один госпіталізований, відбулася. В результаті перестрілки в Харкові на Клочківській загинула свідок у справі вбивства депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Володимир Борох.

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