У поліції назвали версії вбивства Олешка

Олешка могли вбити за підприємницьку або політичну діяльність

В даний час поліція відпрацьовує кілька версій вбивства 43-річного бійця антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешко. Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Сергій Комісаров, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Олешко могли вбити через його підприємницької і політичну діяльність.

"Ви ж бачите, він був активним діячем, займався політикою. В якихось випадках він займав правильну позицію, або неправильну, але він був активним. Він займався політикою, але політичне поле близько до кримінального - це такі речі, де немає межі. Я тільки вийшов з кабінету, там давав інтерв'ю один з товаришів загиблого. Його версії чітко збігаються з нашими. Це і економічна діяльність, він колишній підприємець, там були питання з фермерами. Також його політична діяльність. Всі версії будуть відпрацьовані", - розповів Комісаров.

Нагадаємо, раніше у поліції заявили, що виконавці вбивства Олешка можуть бути колишніми учасниками АТО.